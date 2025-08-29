В российском селе женщина дала пастуху гармонью по голове во время застолья

В селе Ивантеевка Саратовской области женщина ударила по голове пастуха гармонью во время застолья. Об этом сообщило управление МВД по российскому региону в Telegram-канале.

Пастух, который приходил к женщине играть на гитаре, поругался с ней во время застолья. Мужчина, как указывается, часто бывал у женщины в гостях и играл ей различные мелодии.

«Из-за чего вспыхнула ссора, уже не вспомнить, оппоненты были разогреты спиртным, после удара по голове гармонью, мужчина обратился за помощью к медикам. Согласно заключению экспертов, здоровью гражданина причинен легкий вред», — сообщили в министерстве.

Там добавили, что после случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении легкого вреда здоровью. Женщина призналась в содеянном.

