Вернувшаяся на родину российская актриса снялась обнаженной

Вернувшаяся в Россию актриса Ольга Зуева снялась в откровенном виде

Вернувшаяся на родину российская актриса и режиссер Ольга Зуева снялась в откровенном виде. Соответствующий пост появился в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Живущая в США знаменитость отправилась отдыхать на Алтай. На размещенном кадре она предстала, стоя на камне на краю обрыва. 38-летняя звезда позировала обнаженной на фоне гор, стоя спиной к камере. Она частично прикрыла ягодицы на фото эмодзи в виде листа клевера.

Ольга Зуева — бывшая возлюбленная российского актера и режиссера Данилы Козловского. В 2020 году она родила от него дочь Оду-Валентину. Девочка появилась на свет в США.

