Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:41, 29 августа 2025Ценности

Вернувшаяся на родину российская актриса снялась обнаженной

Вернувшаяся в Россию актриса Ольга Зуева снялась в откровенном виде
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Вернувшаяся на родину российская актриса и режиссер Ольга Зуева снялась в откровенном виде. Соответствующий пост появился в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Живущая в США знаменитость отправилась отдыхать на Алтай. На размещенном кадре она предстала, стоя на камне на краю обрыва. 38-летняя звезда позировала обнаженной на фоне гор, стоя спиной к камере. Она частично прикрыла ягодицы на фото эмодзи в виде листа клевера.

Ольга Зуева — бывшая возлюбленная российского актера и режиссера Данилы Козловского. В 2020 году она родила от него дочь Оду-Валентину. Девочка появилась на свет в США.

Ранее в августе звезда сериала «СашаТаня», актриса Алина Ланина снялась в откровенном виде в ванне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ушел из жизни величайший гений». Умер композитор Родион Щедрин. Его женой и музой была Майя Плисецкая, которой он дарил балеты

    В США рассказали о доминировании носителя «Цирконов» в Арктике

    Стало известно об обиде Пугачевой на Галкина

    «Фенербахче» уволил Моуринью с поста главного тренера

    Посол Китая прокомментировал визит Путина в КНР

    Россияне подрались в очереди за мясом и попали на видео

    Стало известно о возможном расширении дела о крупной афере в ведущем театре Москвы

    Школьные и родительские чаты в Москве переведут в Max с 1 сентября

    Планы Запада превратить Украину в государство-лимитроф раскрыли

    Вернувшаяся на родину российская актриса снялась обнаженной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости