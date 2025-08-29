Владельцев российских баров посадили из-за красивых моделей

Суд вынес приговор хозяевам баров на Рубинштейна в Петербурге за обман клиентов

Куйбышевский суд Санкт-Петербурга вынес приговор владельцам баров на улице Рубинштейна Дмитрию Куценко и Николаю Абросимову, а также 21 соучастнику криминальной схемы обмана клиентов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Подсудимые, среди которых официанты, бармены, администраторы и промо-модели, признаны виновными в мошенничестве, а хозяева заведений еще и в отмывании преступных доходов и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. При этом суд снял с них обвинение в организации и участии в преступном сообществе.

Куценко и Абросимова посадили на шесть лет в колонии общего режима со штрафом 400 тысяч рублей. Их активная пособница Мясникова получила на год меньше, остальные отделались условным наказанием сроком от 2,5 года до 5 лет. Также осужденные должны возместить потерпевшим ущерб на сумму почти 10 миллионов рублей

В 2022 году полиция во время рейда по ночным заведениям выявила схему обмана посетителей — красивые промо-модели продавали клиентам некачественный алкоголь, а выставляли счет как за элитный или давали оплатить чек несколько раз. Было проведено более 50 обысков по девяти барам одной сети на улице Рубинштейна, местам жительства подозреваемых и на подпольном алкогольном производстве.

По версии следствия, с сентября 2021 года по ноябрь 2022 года 15 гостей баров на улице Рубинштейна потеряли по вине аферистов 14 миллионов рублей.