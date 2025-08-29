Водитель катафалка не выжил после ДТП на российской трассе

В Новосибирской области водитель катафалка не выжил после ДТП на трассе в Искитимском районе. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

По данным российского издания, мужчина на Scania вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ритуальных услуг. Водителя последнего не удалось спасти, еще двух пассажиров доставили в больницу.

Движение на участке дороги пришлось перекрывать.

До этого стало известно, что в Тульской области на трассе около 20 человек пострадали в ДТП с автобусом.

Еще раньше в Пензенской области шесть человек стали жертвами ДТП на трассе М5.