Водитель катафалка не выжил после ДТП на российской трассе

В Новосибирской области водитель катафалка не выжил после ДТП на трассе в Искитимском районе. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.
По данным российского издания, мужчина на Scania вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ритуальных услуг. Водителя последнего не удалось спасти, еще двух пассажиров доставили в больницу.
Движение на участке дороги пришлось перекрывать.
До этого стало известно, что в Тульской области на трассе около 20 человек пострадали в ДТП с автобусом.
Еще раньше в Пензенской области шесть человек стали жертвами ДТП на трассе М5.