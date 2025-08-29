Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:23, 29 августа 2025Россия

Водитель катафалка не выжил после ДТП на российской трассе

В Новосибирской области водитель катафалка не выжил после ДТП на трассе
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Новосибирской области водитель катафалка не выжил после ДТП на трассе в Искитимском районе. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

По данным российского издания, мужчина на Scania вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ритуальных услуг. Водителя последнего не удалось спасти, еще двух пассажиров доставили в больницу.

Движение на участке дороги пришлось перекрывать.

До этого стало известно, что в Тульской области на трассе около 20 человек пострадали в ДТП с автобусом.

Еще раньше в Пензенской области шесть человек стали жертвами ДТП на трассе М5.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД Турции назвал еще одну версию компромисса России по Украине

    Названы сигнализирующие о деменции изменения вкусовых предпочтений

    Мантуров заявил о постепенном восстановлении российского авторынка

    Водитель катафалка не выжил после ДТП на российской трассе

    В России отреагировали на планы ЕК передать Киеву миллиарды евро из российских активов

    Украинского шахматиста лишили звания гроссмейстера за жульничество

    Самолет с 160 пассажирами экстренно сел в российском городе

    Избиение украинцев в московском баре попало на видео

    Селена Гомес опубликовала откровенное фото с девичника

    В Минобороны России перечислили цели групповых ударов по объектам Украины за неделю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости