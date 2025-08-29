Военкор рассказал об ударах ВСУ по телам российских солдат для «разрыва их на куски»

Сладков: ВСУ били по телам не выживших солдат РФ, чтобы их разорвало на части

Военнослужащие ВСУ целенаправленно били по телам не выживших российских солдат. Об этом заявил военкор Александр Сладков в Telegram.

О происшествии журналисту рассказал офицер Российской армии. Описанный случай, по его словам, произошел под населенным пунктом Работино Запорожской области.

Тогда во время затишья российская сторона отвела участок для подготовки к эвакуации тел тех солдат, которым не удалось выжить. Тела были сложены друг с другом. Заметившие это ВСУ начали бить по этому месту, разрывая на куски тела бойцов, как выразился Сладков. «Кто они после этого?» — задался вопросом журналист.

Ранее стало известно, что украинские бойцы бросили тела своих сослуживцев в районе Работино. Тела были обнаружены российскими бойцами при обходе местности. «Судя по внешнему виду, многих не эвакуировали даже тогда, когда противник еще находился на позициях. Все оставлены там, где лежали», — пояснил участвовавший в обходе российский солдат.