21:19, 29 августа 2025Россия

Военкор рассказал об ударах ВСУ по телам российских солдат для «разрыва их на куски»

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Военнослужащие ВСУ целенаправленно били по телам не выживших российских солдат. Об этом заявил военкор Александр Сладков в Telegram.

О происшествии журналисту рассказал офицер Российской армии. Описанный случай, по его словам, произошел под населенным пунктом Работино Запорожской области.

Тогда во время затишья российская сторона отвела участок для подготовки к эвакуации тел тех солдат, которым не удалось выжить. Тела были сложены друг с другом. Заметившие это ВСУ начали бить по этому месту, разрывая на куски тела бойцов, как выразился Сладков. «Кто они после этого?» — задался вопросом журналист.

Ранее стало известно, что украинские бойцы бросили тела своих сослуживцев в районе Работино. Тела были обнаружены российскими бойцами при обходе местности. «Судя по внешнему виду, многих не эвакуировали даже тогда, когда противник еще находился на позициях. Все оставлены там, где лежали», — пояснил участвовавший в обходе российский солдат.

