Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:33, 29 августа 2025Культура

Волочкова напомнила о поддержке со стороны Плисецкой и Щедрина

Волочкова заявила, что Щедрин и Плисецкая называли ее великой балериной
Ольга Коровина

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Российская артистка балета Анастасия Волочкова вспомнила о поддержке со стороны знаменитого композитора Родиона Щедрина и его супруги, выдающейся балерины Майи Плисецкой. Ее цитирует Telegram-канал Starhit.

По словам танцовщицы, именно Щедрин и Плисецкая не побоялись публично ее поддержать, когда от нее отвернулись остальные коллеги. Волочкова подчеркнула, что супруги отзывались о ней как о великой русской балерине.

«Мне посчастливилось пожить в одно время с этими людьми и поработать с ними. Такое выпадает не каждому!» — добавила Волочкова.

29 августа сообщалось, что не стало композитора Родиона Щедрина. Автору всемирно известных балетов «Конек-Горбунок», «Анна Каренина», «Дама с собачкой», «Чайка», а также оперы «Мертвые души» было 92 года. Известно, что его прах развеют над Россией вместе с прахом его супруги Майи Плисецкой.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Безответственно преступная миграционная политика». В России бьют тревогу из-за региона, который «превратился в этнический анклав»

    Поставки российского газа в Китай резко выросли

    Трамп лишил Харрис государственной охраны

    Стало известно о готовности Индии ответить на пошлины США

    Раскрыта тайна загадочного древнего черепа

    В Госдуме назвали сроки проработки законопроекта о запрете скрывающей лицо одежды

    В МИД оценили отношения с дружественной страной после заявлений ее лидера о Киеве и Баку

    Звезда «Папиных дочек» рассказала о попытке мошенников обмануть ее

    Одесские военкомы не смогли войти в открытую дверь и упустили уклониста

    Кадыров показал уничтожение «Ахматом» укрытия ВСУ в Харьковской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости