Волочкова напомнила о поддержке со стороны Плисецкой и Щедрина

Волочкова заявила, что Щедрин и Плисецкая называли ее великой балериной

Российская артистка балета Анастасия Волочкова вспомнила о поддержке со стороны знаменитого композитора Родиона Щедрина и его супруги, выдающейся балерины Майи Плисецкой. Ее цитирует Telegram-канал Starhit.

По словам танцовщицы, именно Щедрин и Плисецкая не побоялись публично ее поддержать, когда от нее отвернулись остальные коллеги. Волочкова подчеркнула, что супруги отзывались о ней как о великой русской балерине.

«Мне посчастливилось пожить в одно время с этими людьми и поработать с ними. Такое выпадает не каждому!» — добавила Волочкова.

29 августа сообщалось, что не стало композитора Родиона Щедрина. Автору всемирно известных балетов «Конек-Горбунок», «Анна Каренина», «Дама с собачкой», «Чайка», а также оперы «Мертвые души» было 92 года. Известно, что его прах развеют над Россией вместе с прахом его супруги Майи Плисецкой.