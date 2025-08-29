Силовые структуры
СледствиеКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Вооруженный велосипедист ограбил несколько российских банков

В Новосибирске полиция задержала серийного грабителя банков
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Мессман / ТАСС

В Новосибирске вооруженный преступник в маске ограбил отделение российского банка, выстрелив в потолок. Об этом сообщает ТАСС.

28 августа мужчина зашел в офис кредитной организации на улице Ватутина и, стрельнув из пистолета вверх, потребовал деньги. Он получил около семи миллионов рублей, после чего скрылся на велосипеде.

Через несколько минут после ограбления на улице его заметил полицейский, находящийся в отпуске. Он установил за преступником наблюдение и вызвал подкрепление. Прибывшие силовики задержали грабителя.

В ходе расследования выяснилось, что велосипедист причастен к нескольким ограблениям банков в Новосибирске. Он оказался местным жителем. В отношении него возбуждено уголовное дело о разбое. Решается вопрос об аресте.

Ранее сообщалось, что 8 августа было совершено разбойное нападение на отделение почты в Москве на улице Медиков. Тогда налетчики похитили пять миллионов рублей.

    Все новости