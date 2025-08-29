Забота о себе
18:29, 29 августа 2025

Врач предупредил о смертельной опасности сухой лапши быстрого приготовления

Педиатр Бережанский: Съеденная сухой лапша формирует в кишечнике комок
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: AlexandrMusuc / Shutterstock / Fotodom

Педиатр Павел Бережанский прокомментировал недавний случай в Каире, когда 13-летний подросток съел три пачки сухой лапши быстрого приготовления всухомятку, через полчаса почувствовал себя плохо и вскоре умер. Врача цитирует KP.RU.

По словам педиатра, после употребления сухой лапши, если ее не заваривать, запускается ряд каскадных механизмов — прежде всего, происходит активное всасывание жидкости из организма. Особенно этот эффект опасен в жарких странах, где люди сильнее потеют и чаще страдают от дефицита жидкости.

«Когда воды мало, лапша становится липкой и плотной, формируя в кишечнике плотный комок. Он нарушает дальнейшее пищеварение и может привести к непроходимости», — предупредил Бережанский.

Кроме того, лапша быстрого приготовления содержит немало приправ, усилителей вкуса и красителей, для переработки которых требуется еще больше ферментов и жидкости, что приводит к тяжелому обезвоживанию и повышенной нагрузке на все системы организма. Врач добавил, что у детей и подростков более чувствительная пищеварительная система, меньше объем жидкости в организме по отношению к массе тела, и механизмы компенсации при обезвоживании, особенно в жару, развиты слабее.

Безопасная доза сухих продуктов (например, чипсов и сухариков) для взрослых составляет максимум 70 граммов в день, подчеркнул врач. По его словам, для детей доза должна быть как минимум в два-три раза меньше.

Ранее нутрициолог Лариса Никитина раскрыла причины смертельной опасности домашних настоек. По ее словам, подобные напитки стоит употреблять крайне аккуратно, поскольку из-за высокого содержания сахара и спирта они негативно влияют на поджелудочную железу и сосуды.

