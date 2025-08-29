Врач предупредила о вреде богатых белком продуктов

Нефролог Садовская: При избытке мяса и протеина нагрузка на почки зашкаливает

Избыток обогащенных белком продуктов питания и протеиновые добавки могут быть опасны для почек. Об этом предупредила нефролог Дарья Садовская в своем Telegram-канале.

Садовская указала: многие знают о вреде антибиотиков и других лекарств, но мало кто задумывается, что ежедневное употребление мяса на завтрак, обед и ужин тоже разрушает почки. «Если к этому ежедневному переизбытку мяса вы добавляете протеин, то нагрузка на почки зашкаливает», — предупредила врач.

По ее словам, какое-то время почки могут самостоятельно справляться с чрезмерной нагрузкой. Однако если она сохраняется, в течение 5-15 лет у человека может развиться почечная недостаточность.

Вместе с этим невролог подчеркнула, что дефицит белка тоже разрушителен для организма. При активных занятиях спортом она посоветовала потреблять не более двух граммов на каждый килограмм массы тела. Если человек не занимается спортом, достаточно съедать 1-1,5 грамма белка в сутки.

Ранее терапевт Зарема Тен предупредила, что соль разрушает почки. По слова врача, ее избыток в рационе приводит к образованию оксалатных камней.