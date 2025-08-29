Забота о себе
10:32, 29 августа 2025Забота о себе

Врач раскрыл суть правила «7-11-4» для профилактики болезней сердца

Кардиолог Рохас: Силовые тренировки четыре раза в неделю снижают риск инфаркта
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fast-stock / Shutterstock / Fotodom

Кардиолог Аурелио Рохас заявил, что для профилактики болезней сердца можно воспользоваться правилом «7-11-4». Его суть он раскрыл в беседе с изданием La Razon.

Рохас призвал каждый день проходить по семь тысяч шагов, поскольку, согласно исследованиям, таким способом можно снизить риск смерти от болезней сердца. Также он посоветовал ежедневно уделять 11 минут физической активности, такой как подъем по лестнице, очень быстрая ходьба или интервальные упражнения высокой интенсивности. Так, по его словам, можно снизить риск развития ишемической болезни сердца.

Кроме того, специалист порекомендовал как минимум четыре раза в неделю заниматься силовыми тренировками. Благодаря этой привычке можно снизить риск развития инфаркта, пояснил он. «Исследования показывают, что использование правила "7-11-4", начавшееся прямо сегодня, снижает риск развития сердечного приступа в два раза, даже если человек ничего не поменяет в своем образе жизни», — заключил врач.

Ранее кардиолог Татьяна Залетова заявила, что для профилактики инфаркта и инсульта необходимо изменить рацион. В ежедневное меню она предложила добавить с этой целью лосось и скумбрию.

