Взрыв прогремел на автозаправке в российском регионе

Мощный взрыв прогремел на заправке в дагестанском селе Сулевкент. О происшествии в российском регионе сообщило издание Baza в Telegram-канале.
По предварительным данным, в результате инцидента пострадали два человека.
Как пишет Telegram-канал Mash, местные жители начали эвакуироваться. К месту взрыва с последующим пожаром были направлены сотрудники экстренных служб.
Причины случившегося сейчас выясняются.
До этого стало известно, что при взрыве автозаправочной станции (АЗС) в Грозном пострадали пять человек. Еще четверых граждан спасти не удалось, среди них двое детей.
Еще раньше несколько взрывов прогремело на заправке в Махачкале.