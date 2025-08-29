Взрыв прогремел на автозаправке в российском регионе

Мощный взрыв прогремел на заправке в дагестанском селе Сулевкент

Мощный взрыв прогремел на заправке в дагестанском селе Сулевкент. О происшествии в российском регионе сообщило издание Baza в Telegram-канале.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали два человека.

Как пишет Telegram-канал Mash, местные жители начали эвакуироваться. К месту взрыва с последующим пожаром были направлены сотрудники экстренных служб.

Причины случившегося сейчас выясняются.

До этого стало известно, что при взрыве автозаправочной станции (АЗС) в Грозном пострадали пять человек. Еще четверых граждан спасти не удалось, среди них двое детей.

Еще раньше несколько взрывов прогремело на заправке в Махачкале.