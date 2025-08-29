Захарова: Заявления Зеленского повторяют лексику главарей террористов

Заявления президента Украины Владимира Зеленского повторяют лексику главарей террористических ячеек прошлого. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Она напомнила, что на встрече с премьер-министром Канады Марком Карни украинский лидер намекнул, что Киев готовит провокацию в ДНР, а также заявлял о положительных результатах дальнобойных ударов в Донбассе. Кроме того, Зеленский анонсировал некие «сюрпризы» для россиян.

«И вы знаете, что удивительно? Удивительно, что лексика, ну я про мимику вообще не говорю, но даже уже лексика Зеленского полностью повторяет лексику главарей террористических ячеек прошлого», — сказала дипломат.

Ранее Захарова заявила, что Зеленский саботирует переговорный процесс, что приводит к эскалации конфликта на Украине. В частности, она указала на отказ президента Украины от юридического признания утраченных Киевом территорий.