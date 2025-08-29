Заявления президента Украины Владимира Зеленского повторяют лексику главарей террористических ячеек прошлого. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».
Она напомнила, что на встрече с премьер-министром Канады Марком Карни украинский лидер намекнул, что Киев готовит провокацию в ДНР, а также заявлял о положительных результатах дальнобойных ударов в Донбассе. Кроме того, Зеленский анонсировал некие «сюрпризы» для россиян.
«И вы знаете, что удивительно? Удивительно, что лексика, ну я про мимику вообще не говорю, но даже уже лексика Зеленского полностью повторяет лексику главарей террористических ячеек прошлого», — сказала дипломат.
Ранее Захарова заявила, что Зеленский саботирует переговорный процесс, что приводит к эскалации конфликта на Украине. В частности, она указала на отказ президента Украины от юридического признания утраченных Киевом территорий.