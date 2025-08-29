Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:39, 29 августа 2025Бывший СССР

Захарова назвала общую черту Зеленского и главарей террористов

Захарова: Заявления Зеленского повторяют лексику главарей террористов
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Заявления президента Украины Владимира Зеленского повторяют лексику главарей террористических ячеек прошлого. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Она напомнила, что на встрече с премьер-министром Канады Марком Карни украинский лидер намекнул, что Киев готовит провокацию в ДНР, а также заявлял о положительных результатах дальнобойных ударов в Донбассе. Кроме того, Зеленский анонсировал некие «сюрпризы» для россиян.

«И вы знаете, что удивительно? Удивительно, что лексика, ну я про мимику вообще не говорю, но даже уже лексика Зеленского полностью повторяет лексику главарей террористических ячеек прошлого», — сказала дипломат.

Ранее Захарова заявила, что Зеленский саботирует переговорный процесс, что приводит к эскалации конфликта на Украине. В частности, она указала на отказ президента Украины от юридического признания утраченных Киевом территорий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Безответственно преступная миграционная политика». В России бьют тревогу из-за региона, который «превратился в этнический анклав»

    Работницы российского кафе помогли раскрыть жестокое преступление

    Разведывательный дрон США проинспектировал границу России и Белоруссии

    Лидер «Руки Вверх!» задолжал налоговой более миллиона рублей

    Захарова отреагировала на желание Запада предоставить гарантии безопасности Украине

    Американские ученые вывели производящие удобрения сорта пшеницы

    Индия увеличила закупки еще одного российского товара

    Создана универсальная вакцина против рака

    Захарова назвала общую черту Зеленского и главарей террористов

    Покалеченная в Дубае украинская модель показала шрам на пол-лица

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости