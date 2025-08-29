Захарова оценила ограничения ЕС для российских дипломатов словом «напрашиваются»

Захарова: Россия ответит на ограничения передвижения российских дипломатов в ЕС

Москва примет ответные меры в случае, если Европейский союз (ЕС) примет ограничения в передвижениях по Шенгенской зоне в отношении российских дипломатов. Так инициативу министра иностранных дел Чехии Яна Липавского прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Одним словом могу оценить, могу и несколькими. Если одним — напрашиваются. Хочется им, чтобы и в ответ были приняты меры. Может быть, они считают, что западноевропейские дипломаты много передвигаются по территории России», — сказала дипломат.

По ее словам, для главы внешнеполитического ведомства подобные инициативы являются «абсолютно непрофессиональными».

Ранее Захарова заявила, что попытки западных стран предоставить гарантии безопасности Украине направлены против России и приведут к дестабилизации. По ее словам, «предлагаемые коллективным Западом опции носят однобокий характер» и направлены на сдерживание России.