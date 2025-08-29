Мир
16:23, 29 августа 2025Мир

Захарова прокомментировала слова Вэнса об уступках Украине

Захарова предложила разъяснить у США слова Вэнса о российских уступках Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, говоря об уступках Украине со стороны России, мог цитировать американского лидера Дональда Трампа и развивать его тезисы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Возможно, вице-президент США цитировал и развивал тезис, который был обозначен президентом США в апреле 2025 года (...) Может быть, это просто была цитата его руководителя или ссылка на то, что было сказано», — сказала она.

Дипломат предложила обращаться с просьбой о разъяснении высказываний высших должностных лиц США к американской стороне. Она подчеркнула, что Москва всегда обозначает свои подходы к урегулированию украинского конфликта.

Ранее Захарова заявила, что попытки западных стран предоставить гарантии безопасности Украине направлены против России. По ее словам, «предлагаемые коллективным Западом опции носят однобокий характер».

    Все новости