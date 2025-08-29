Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:09, 29 августа 2025Мир

Захарова раскрыла причину задержания украинца по делу о «Северных потоках»

Захарова: Задержание украинца по делу о «Северных потоках» — отвлекающий маневр
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Задержание в Италии украинца по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» является отвлекающим маневром, направленным на то, чтобы отвлечь внимание общественности от настоящего заказчика диверсий. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Ранее правоохранительные органы Германии установили личности всех участников диверсионной группы, причастной к подрыву «Северных потоков». Предположительно, диверсионная группа состояла из семи человек. Как выяснили следователи, часть экипажа имела явные связи с украинскими спецслужбами или военными.

До этого сообщалось, что гражданин Украины Сергей Кузнецов был задержан 20 августа в районе итальянского города Римини, где отдыхал с семьей. По версии следствия, мужчина входил в экипаж парусной яхты «Андромеда», которая, предположительно, использовалась для диверсий на газопроводах. Адвокат мужчины отвергает предъявленные обвинения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Российская сторона решила изменить требования». Глава МИД Турции изложил еще одну версию компромисса по Украине

    Россиянка избила и ограбила мать ради покупок на маркетплейсе

    В Кремле анонсировали новое интервью Путина

    В Москве подростки прокатились впятером на одном электросамокате и поплатились

    В Кремле дали оценку отношениям России и Китая

    В Кремле ответили на вопрос о турецкой версии по компромиссам на Украине

    Крупнейшее музыкальное издательство России вернут государству из-под владения американца

    В Кремле рассказали о мнении Путина о возможной встрече с Зеленским

    В Подмосковье первоклассникам предложили прочитать стихи об СВО в День знаний

    В Москве предложили сделать все дороги платными

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости