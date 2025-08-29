Захарова раскрыла причину задержания украинца по делу о «Северных потоках»

Захарова: Задержание украинца по делу о «Северных потоках» — отвлекающий маневр

Задержание в Италии украинца по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» является отвлекающим маневром, направленным на то, чтобы отвлечь внимание общественности от настоящего заказчика диверсий. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Ранее правоохранительные органы Германии установили личности всех участников диверсионной группы, причастной к подрыву «Северных потоков». Предположительно, диверсионная группа состояла из семи человек. Как выяснили следователи, часть экипажа имела явные связи с украинскими спецслужбами или военными.

До этого сообщалось, что гражданин Украины Сергей Кузнецов был задержан 20 августа в районе итальянского города Римини, где отдыхал с семьей. По версии следствия, мужчина входил в экипаж парусной яхты «Андромеда», которая, предположительно, использовалась для диверсий на газопроводах. Адвокат мужчины отвергает предъявленные обвинения.