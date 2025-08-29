Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:05, 29 августа 2025Бывший СССР

Зеленский анонсировал ответ на запрет въезда в Венгрию командиру ВСУ

Зеленский пригрозил Венгрии ответом на запрет въезда командиру ВСУ Бровди
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Венгрии ответом на запрет въезда в Шенгенскую зону командиру Сил беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберту Бровди (позывной – Мадяр) и поручил МИД страны проработать соответствующий вопрос. Ответные меры украинский лидер анонсировал в своем Telegram-канале.

«Если Венгрия действительно закрыла въезд в Венгрию и всю Шенгенскую зону одному из военных командиров, который является этническим венгром и гражданином Украины, то это может вызвать только возмущение. Я поручил МИД Украины выяснить все факты и реагировать соответствующим образом», — написал Зеленский.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия запретила въезд в страну и Шенгенскую зону командиру ВСУ, ответственному за атаку на нефтепровод «Дружба».

Национальное управление по вопросам иммиграции республики подтвердило личность украинского военнослужащего, осуществившего удары по «Дружбе». Им оказался командир ВСУ Бровди, который является этническим венгром из Закарпатья.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинскую рекордсменку по погружениям уличили в подрыве «Северных потоков»

    Водитель элегантно отомстил полному незнакомцу за ужасную парковку

    В Китае рассказали о неожиданном подарке Путина Пекину

    Зеленский анонсировал ответ на запрет въезда в Венгрию командиру ВСУ

    Создан универсальный препарат против вирусных инфекций

    55-летняя женщина родила 17-го ребенка

    Названо малоизвестное преимущество активной сексуальной жизни

    Альпинист рассказал о переломе ноги у застрявшей в горах Киргизии россиянки

    Шойгу прокомментировал вывод войск США из Афганистана

    Россиян научили правильно хранить урожай

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости