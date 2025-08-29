Зеленский анонсировал ответ на запрет въезда в Венгрию командиру ВСУ

Зеленский пригрозил Венгрии ответом на запрет въезда командиру ВСУ Бровди

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Венгрии ответом на запрет въезда в Шенгенскую зону командиру Сил беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберту Бровди (позывной – Мадяр) и поручил МИД страны проработать соответствующий вопрос. Ответные меры украинский лидер анонсировал в своем Telegram-канале.

«Если Венгрия действительно закрыла въезд в Венгрию и всю Шенгенскую зону одному из военных командиров, который является этническим венгром и гражданином Украины, то это может вызвать только возмущение. Я поручил МИД Украины выяснить все факты и реагировать соответствующим образом», — написал Зеленский.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия запретила въезд в страну и Шенгенскую зону командиру ВСУ, ответственному за атаку на нефтепровод «Дружба».

Национальное управление по вопросам иммиграции республики подтвердило личность украинского военнослужащего, осуществившего удары по «Дружбе». Им оказался командир ВСУ Бровди, который является этническим венгром из Закарпатья.