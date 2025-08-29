Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:43, 29 августа 2025Ценности

Звезда «Дивергента» в ультракоротком платье пришла на Венецианский кинофестиваль

Актриса Шейлин Вудли в откровенном платье пришла на Венецианский кинофестиваль
Екатерина Ештокина

Фото: Remo Casilli / Reuters

Американская актриса Шейлин Вудли пришла на Венецианский кинофестиваль в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

33-летняя знаменитость вышла в свет в ультракоротком черном платье на широких бретелях, демонстрируя длинные ноги. Помимо этого, она надела босоножки на каблуках в тон наряду. Образ актрисы завершился укладкой с завитыми в легкие локоны темными волосами и макияжем в нейтральных оттенках.

Материалы по теме:
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025

Ранее в августе звезда «Дивергента» заняла лидирующие позиции в списке самых красивых актрис мира. В топ также вошли актриса сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел, австралийская знаменитость Марго Робби и актриса из Китая Дилраба Дилмурат.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей

    Папарацци сняли интимный момент между Джастином и Хейли Бибер после слухов о разводе

    Назван объем попавшей в воду под Новороссийском нефти

    В МИД высказались о возможном визите Трампа в Москву

    «Калашников» поставил уничтожающие бронетехнику «КУБы» в срок

    В Дептрансе прокомментировали идею сделать все дороги в Москве платными

    Землетрясение повредило самое древнее медресе Европы

    Трамп подверг украинских художниц «карманной аннуляции»

    Звезда «Дивергента» в ультракоротком платье пришла на Венецианский кинофестиваль

    Глава МИД Колумбии рассказала о проблеме наемников на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости