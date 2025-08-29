Звезда «Дивергента» в ультракоротком платье пришла на Венецианский кинофестиваль

Американская актриса Шейлин Вудли пришла на Венецианский кинофестиваль в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

33-летняя знаменитость вышла в свет в ультракоротком черном платье на широких бретелях, демонстрируя длинные ноги. Помимо этого, она надела босоножки на каблуках в тон наряду. Образ актрисы завершился укладкой с завитыми в легкие локоны темными волосами и макияжем в нейтральных оттенках.

Ранее в августе звезда «Дивергента» заняла лидирующие позиции в списке самых красивых актрис мира. В топ также вошли актриса сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел, австралийская знаменитость Марго Робби и актриса из Китая Дилраба Дилмурат.