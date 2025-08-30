Артемий Лебедев назвал способ отличить настоящую Лабубу от поддельной

Блогер Лебедев заявил, что у оригинальной Лабубу всегда девять зубов

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал, как отличить настоящую куклу Лабубу от поддельный. Способ проверки он назвал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Есть один признак, по которому можно отличить настоящую Лабубу от поддельной. У настоящей Лабубы всегда ровно девять зубов. А у поддельных может быть сколько угодно, если тот, кто их пытался подделать, не умеет считать», — поделился советом дизайнер.

Он также призвал зрителей всегда покупать только оригинальные игрушки, так как они более безопасны для ребенка. Блогер уточнил, что от качественных Лабубу не отсоединяются детали, которые дети могут проглотить.

Ранее стало известно, что россияне потратили на Лабубу, купленных на маркетплейсе Wildberries, более двух миллиардов рублей. Уточнялось, что резкий спрос на игрушку начался в июне.