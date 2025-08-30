Экс-солистка «Миража» призналась в симпатии к изменившему жене рэперу

Певица Наталия Гулькина заявила, что рэпер Natan нравится ей внешне

61-летняя певица Наталия Гулькина, известная по выступлениям в составе культовой группы «Мираж», назвала имена привлекательных для нее молодых исполнителей. Ее комментарий приводит «Абзац».

«Мне внешне очень нравится Natan [Натан Миров; настоящее имя — Алишер Мирзохонов] — брутальный парень. Niletto [настоящее имя — Данил Прытков] тоже красивый мужчина, но его характер меня раздражает. Он позиционирует себя как настоящего мужчину, но при этом прячется от поклонников. Больше внешне отметить никого не могу», — высказалась она.

