Эрдоган направился в Китай для встречи с Путиным

Эрдоган направился в Китай для участия в саммите ШОС и встречи с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отбыл в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает Anadolu.

Отмечается, что на полях мероприятия турецкий лидер проведет двусторонние встречи, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином и другими лидерами.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о планах российского лидера Владимира Путина. Глава государства встретится с Эрдоганом, а также проведет переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди 1 сентября.