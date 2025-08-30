Евродепутат Картхайзер заявил, что ослабить Россию санкциями не удалось

Антироссийские санкции оказались несостоятельными, на что указывает стремление ввести вторичные санкции. Об этом заявил евродепутат Фернан Картхайзер в беседе с «Известиями».

По его словам, результатом рестрикций стало то, что многие европейские страны столкнулись с серьезными экономическими проблемами, при этом ослабить Россию с их помощью так и не удалось.

«Вторичные санкции против третьих государств вряд ли пойдут на пользу Украине, и вместо этого укрепят солидарность с Россией стран, против которых они направлены», — сказал Картхайзер. Он добавил, что Европу ожидает дальнейшее сопротивление принудительным мерам.

Ранее стало известно, что Европейский союз намерен ввести новые вторичные санкции против партнеров России. Кроме того, ограничения должны коснуться нефтегазового и финансового секторов РФ, а также импорта и экспорта российских товаров.