Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:29, 30 августа 2025Мир

Евродепутат указал на несостоятельность антироссийских санкций

Евродепутат Картхайзер заявил, что ослабить Россию санкциями не удалось
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Антироссийские санкции оказались несостоятельными, на что указывает стремление ввести вторичные санкции. Об этом заявил евродепутат Фернан Картхайзер в беседе с «Известиями».

По его словам, результатом рестрикций стало то, что многие европейские страны столкнулись с серьезными экономическими проблемами, при этом ослабить Россию с их помощью так и не удалось.

«Вторичные санкции против третьих государств вряд ли пойдут на пользу Украине, и вместо этого укрепят солидарность с Россией стран, против которых они направлены», — сказал Картхайзер. Он добавил, что Европу ожидает дальнейшее сопротивление принудительным мерам.

Ранее стало известно, что Европейский союз намерен ввести новые вторичные санкции против партнеров России. Кроме того, ограничения должны коснуться нефтегазового и финансового секторов РФ, а также импорта и экспорта российских товаров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей

    Немецкий альпинист ответил на вопрос о шансах спасти Наговицину

    Евродепутат указал на несостоятельность антироссийских санкций

    В России заявили о понимании США необходимости устранения первопричин конфликта на Украине

    Россиянам назвали запрещенные для вырубки деревья на участке

    Стало известно о работе Трампа над встречей Путина и Зеленского

    Росавиация разберется в ситуации с упавшими в обморок пассажирами рейса из Антальи

    В США высказались о необходимости присутствия Путина на переговорах по Украине

    Белый дом отверг рассуждения Макрона о встрече Путина и Зеленского

    Китайцев призывают искать русских жен. Их считают покладистыми и непритязательными. Что ждет россиянок в таком браке?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости