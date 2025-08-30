Бывший СССР
21:27, 29 августа 2025Бывший СССР

Генштаб ВСУ раскрыл число полученных тел военнослужащих в 2025 году

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Украина в 2025 году получила уже более 10 тысяч погибших солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал представитель управления поисковой работы центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ Владимир Биленко, его цитирует ТАСС.

«За 2025 год на Украину удалось вернуть более 10 тысяч тел павших на разных направлениях фронта», — рассказал Биленко.

Он также поделился информацией о том, как проходит процедура опознания погибших солдат. Так, по его словам, чаще всего проводится судебно-молекулярная экспертиза ДНК — для этого в стране имеется 23 лаборатории. Биленко отметил, что на полную идентификацию тел погибших уходит до 14 месяцев.

Ранее российские хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ и раскрыли потери украинской армии. По их данным, за три года спецоперации Киев потерял 1,7 миллиона военнослужащих. Киев отказался признавать такие потери.

