Герасимов раскрыл одну из основ успеха России в СВО

Герасимов: Основу успеха России в СВО составляют своевременные поставки оружия
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Основу успеха России в специальной военной операции (СВО) на Украине составляют своевременные поставки высокоточного оружия. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов, передает Минобороны в Telegram-канале.

«Необходимо отметить, что материальной основой наших успешных действий являются своевременные поставки промышленностью требуемого количества высокоточного оружия, ракет, боеприпасов, вооружения и военной техники», — отмечается в сообщении.

При этом Герасимов подчеркнул, что основой побед России являются солдатский и офицерский корпуса, а также их самоотверженность на поля боя. Он напомнил, что за период весенне-летней кампании было награждено 120,9 тысячи военнослужащих, из которых свыше 101 тысячи — солдаты и сержанты.

Ранее Герасимов заявил, что Вооруженные силы России освободили 99,7 процента территории Луганской народной республики и под контролем Киева осталось лишь 60 квадратных километров. Он также указал, что ВС России успешно выполняют поставленные военные задачи в Сумской и Харьковской областях.

