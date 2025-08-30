Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Анна Калинская
Завтра
02:00 (Мск)
Ига Швёнтек
US Open (ж)
Гамбург
0:2
Завершен
Санкт-Паули
Германия — Бундеслига|2-й тур
Лечче
0:2
Завершен
Милан
Италия — Серия А|2-й тур
Ланс
3:1
Завершен
Брест
Франция — Лига 1|3-й тур
Валенсия
3:0
Завершен
Хетафе
Испания — Примера|3-й тур
12:15, 30 августа 2025Спорт

Итальянских пловчих задержали в Сингапуре за кражу

Итальянских пловчих Тарантино и Пилато задержали в аэропорту Сингапура за кражу
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jeremy Lee / Reuters

Итальянских пловчих Кьяру Тарантино и Бенедетту Пилато задержали в аэропорту Сингапура по подозрению в краже парфюмерии. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

15 августа спортсменки вылетали домой из Сингапура после чемпионата мира по водным видам спорта и отдыха на Бали. Перед посадкой на рейс их задержала полиция.

Тарантино и Пилато обвинили в краже парфюмерии, которую они вынесли из магазина без оплаты. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как Тарантино убирает товары в сумку Пилато.

Благодаря вмешательству посольства Италии в Сингапуре ситуацию урегулировали. Спортсменкам вернули документы и отпустили домой, ограничившись предупреждением. Позднее Пилато рассказала о случишемся. «К сожалению, я оказалась косвенно замешана в этой истории. Никогда не хотела совершать такого, я ценю спортивные ценности, справедливость и честность», — отметила спортсменка.

Тарантино — бронзовый призер чемпионата Европы-2021 в эстафете. Пилато — чемпионка Европы-2021 на дистанции 50 метров брассом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС РФ нанесли массированный удар по инфраструктуре Украины

    Осужденный экс-губернатор российского региона попросился на СВО

    Итальянских пловчих задержали в Сингапуре за кражу

    В российском регионе перевернулось судно с людьми

    На трассе М3 «Украина» появится новый платный участок

    Глава МИД Венгрии раскрыл планы ЕС в отношении России

    Экономист назвал срок возвращения более доступной ипотеки

    Предсказано будущее рубля в сентябре

    Цекало высказался о суде из-за алиментов с сестрой Веры Брежневой

    Артемий Лебедев назвал способ отличить настоящую Лабубу от поддельной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости