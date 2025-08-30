Итальянских пловчих задержали в Сингапуре за кражу

Итальянских пловчих Тарантино и Пилато задержали в аэропорту Сингапура за кражу

Итальянских пловчих Кьяру Тарантино и Бенедетту Пилато задержали в аэропорту Сингапура по подозрению в краже парфюмерии. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

15 августа спортсменки вылетали домой из Сингапура после чемпионата мира по водным видам спорта и отдыха на Бали. Перед посадкой на рейс их задержала полиция.

Тарантино и Пилато обвинили в краже парфюмерии, которую они вынесли из магазина без оплаты. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как Тарантино убирает товары в сумку Пилато.

Благодаря вмешательству посольства Италии в Сингапуре ситуацию урегулировали. Спортсменкам вернули документы и отпустили домой, ограничившись предупреждением. Позднее Пилато рассказала о случишемся. «К сожалению, я оказалась косвенно замешана в этой истории. Никогда не хотела совершать такого, я ценю спортивные ценности, справедливость и честность», — отметила спортсменка.

Тарантино — бронзовый призер чемпионата Европы-2021 в эстафете. Пилато — чемпионка Европы-2021 на дистанции 50 метров брассом.