Конец эры дешевых новостроек объявили в Москве

Эксперт по недвижимости Зубик заявил о конце эры дешевых новостроек в Москве

Августовские старты продаж показали, что Москва перестает быть местом, где массовый покупатель может рассчитывать на доступное жилье, сообщил основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик. В беседе с «Лентой.ру» он объявил конец эры дешевых новостроек в столице.

Купить однушку с ремонтом в Москве внутри МКАД до 10 миллионов рублей раньше было вполне выполнимой задачей, теперь же ситуация изменилась, отметил эксперт.

Еще недавно точкой входа в собственное жилье служили дешевые студии площадью 18-22 квадратных метров, обозначил Зубик. Пару лет назад цена такого объекта с полной отделкой могла составлять от четырех до шести миллионов рублей, указал собеседник «Ленты.ру». Сегодня минимальный формат вырос и речь уже не только о студиях, а о ценовом барьере, который становится ключевой чертой рынка, высказался он.

С введением нормы, ограничивающей минимальную площадь квартиры до 28 квадратных метров, компактные студии постепенно исчезают, обратил внимание эксперт. По его словам, чтобы оставаться конкурентоспособными, застройщики уменьшают площадь однушек до 31-32 квадратов, фактически заменяя ими студии.

«По сути, разница между 28‑метровой студией и такой микро-однушкой — всего 2-4 квадрата или 1,5-2 миллиона рублей, при этом покупатель получает отдельную спальню и кухню-гостиную. Формируется новый минимальный стандарт жилья, при этом порог входа на рынок заметно вырос», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Для примера можно взять недавний старт от одного из лидеров рынка. В новом проекте комфорт‑класса на севере Москвы минимальные квартиры с отделкой стоят 11-12 миллионов рублей, микро‑однушки 31-32 квадратов — 12,5-13 миллионов, а евро‑3 на 58 квадратов — около 20 миллионов рублей Виктор Зубик эксперт по недвижимости

Специалист добавил, что высокая ключевая ставка заставляет девелоперов искать новые способы привлечения покупателей, и один из главных бонусов первичного рынка недвижимости — это рассрочки и субсидированная ипотека. По его словам, этот фактор во многих случаях перекрывает более высокую цену новостроек по сравнению со вторичным рынком.

«Для покупателей с небольшой суммой "первичка" остается практически единственным вариантом, поскольку ежемесячный платеж по ипотеке для них важнее итоговой цены. В результате спрос на новостройки растет, а вместе с ним и цена, в которую застройщики стараются заложить не только инфляцию, но и все свои риски и факторы неопределенности», — заключил Зубик.

