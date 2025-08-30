Бывший СССР
14:58, 30 августа 2025Бывший СССР

Литва выставила «зубы дракона» против России и Белоруссии

Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: JANIS LAIZANS / Reuters

Литва выставила «зубы дракона» на контрольно-пропускных пунктах (КПП) у границ с Россией и Белоруссией. Об этом сообщает пресс-служба вооруженных сил прибалтийской республики.

«На прошлой неделе военнослужащие вооруженных сил Литвы установили заграждения для укрепления безопасности границы на неиспользуемых дорогах у пунктов погранконтроля на границе с Россией и Белоруссией», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что эти меры коснулись КПП «Шумскас», «Лаворишкес», «Латежерис» и «Райгардас» на границе с Белоруссией. При этом они не используются, через них не проходят потоки товаров и людей. Аналогично с пунктом «Рамонишкяй», граничащим с Калининградской областью РФ.

В прошлом году президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что запрет Литвы на въезд автомобилей, зарегистрированных в республике, является безумным решением. Он отметил, что запрет может оказаться выгоден Минску, поскольку граждане Белоруссии, потеряв возможность экономического туризма, будут чаще оставлять деньги в родной стране.

