Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:49, 30 августа 2025Интернет и СМИ

Мужчина в полотенце разгромил клинику жены футболиста Смолова

Клинику жены футболиста Смолова Карины разнес мужчина в полотенце и косынке
Полина Кислицына (Редактор)

Психологическую клинику жены бывшего нападающего сборной России Федора Смолова разнес неизвестный в полотенце и косынке. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Примерно в три часа ночи в учреждение Карины Смоловой проник босой мужчина в полотенце и косынке. В руках он держал кисть. На записях, сделанных камерами видеонаблюдения, можно увидеть, как мужчина устраивает погром на стойке ресепшена и оборачивается шторой. Помимо этого, он успел поспать в клинике. В общей сложности незваный гость пробыл в учреждении три часа, после чего приблизительно в 7 утра ушел, завернувшись в портьеру и оставив кисть.

Все обстоятельства произошедшего и мотивы мужчины сейчас выясняют полицейские. Уточняется, что возобновить работу клиники удалось в короткие сроки.

Накануне стало известно, что жительница Челябинска устроила погром в аптеке в ответ на отказ фармацевта вернуть ей 300 рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Слухи о смерти Трампа заполонили интернет. С чем они связаны и что говорит Белый дом?

    Трамп оценил вероятность встречи Путина с Зеленским

    Трамп окончательно определился с отправкой войск на Украину

    Мужчина в полотенце разгромил клинику жены футболиста Смолова

    Опубликовано распоряжение о продлении главе Следственного комитета срока службы

    Девушка обнаружила смертельно опасную причину уродливых домашних селфи

    Украинского боксера заподозрили в обмане из-за танцев

    Украинские радикалы заявили о причастности к покушению на Парубия

    Названо число пропавших без вести в результате вторжения ВСУ в Курскую область

    Посетительница «Крокуса» рассказала о спасении от террористов благодаря мужу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости