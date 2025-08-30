Мужчина в полотенце разгромил клинику жены футболиста Смолова

Клинику жены футболиста Смолова Карины разнес мужчина в полотенце и косынке

Психологическую клинику жены бывшего нападающего сборной России Федора Смолова разнес неизвестный в полотенце и косынке. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Примерно в три часа ночи в учреждение Карины Смоловой проник босой мужчина в полотенце и косынке. В руках он держал кисть. На записях, сделанных камерами видеонаблюдения, можно увидеть, как мужчина устраивает погром на стойке ресепшена и оборачивается шторой. Помимо этого, он успел поспать в клинике. В общей сложности незваный гость пробыл в учреждении три часа, после чего приблизительно в 7 утра ушел, завернувшись в портьеру и оставив кисть.

Все обстоятельства произошедшего и мотивы мужчины сейчас выясняют полицейские. Уточняется, что возобновить работу клиники удалось в короткие сроки.

