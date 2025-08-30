Мир
17:22, 30 августа 2025Мир

На Западе предложили ввести самые жесткие санкции против России

Глава МИД Дании Расмуссен призвал ввести самые жесткие санкции против России
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
Ларс Расмуссен

Ларс Расмуссен. Фото: Roni Rekomaa / Lehtikuva / Reuters

Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен призвал ввести самые жесткие санкции против России. Об этом сообщает агентство Reuters.

«[Против России возможны] самые жесткие из возможных санкций. Я считаю, что мы должны рассматривать весь спектр. Нефть, финансовый сектор, теневой сектор, флот, обходные пути», — указал глава внешнеполитического ведомства.

В частности, Расмуссен предложил ввести ограничения против энергетики, финансов, а также «гражданского сектора» России. Однако параллельно с его заявлением глава МИД Италии Антонио Таяни выразил сомнения в адекватности идеи изъять финансовые активы Москвы.

Ранее евродепутат Фернан Картхайзер заявил, что антироссийские санкции оказались несостоятельными, на что указывает стремление ввести вторичные санкции. По его словам, результатом рестрикций стало то, что многие европейские страны столкнулись с серьезными экономическими проблемами, при этом ослабить Россию с их помощью так и не удалось.

