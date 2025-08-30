Над российским регионом сбили беспилотник

Губернатор Миляев: Над Тульской областью уничтожили беспилотник

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Тульскую область. Атака была успешна отражена силами противовоздушной обороны, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

«В Алексине обломки БПЛА упали на территории производственного предприятия», — рассказал чиновник. Он уточнил, что, согласно предварительным данным, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Сейчас на месте падения обломков беспилотника работают оперативные службы. Прочая информация уточняется.

В ночь на 29 августа над регионами России было сбито 54 беспилотника. В частности, 2 — над Тульской областью.