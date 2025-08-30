Путешествия
Наговицина перед восхождением на пик Победы подписала расписку

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valeriy Kudryashov / Russian Look / Global Look Press

Российская альпинистка Наталья Наговицина, застрявшая на пике Победы в Киргизии, перед восхождением подписала расписку, снимающую ответственность с туристической фирмы в случае ЧП не по вине компании. Об этом сообщают «Известия».

Согласно документу, который есть в распоряжении издания, Наговицина берет на себя ответственность за «состояние своего здоровья, адекватность своих действий и безопасность».

В расписке также говорится о том, что альпинистка не будет иметь материальных, административных и юридических претензий к компании или ее сотрудникам.

Наговицина сломала ногу на высоте семь тысяч метров на пике Победы 12 августа. С тех пор специалисты предприняли несколько попыток по спасению женщины, но 23 августа было объявлено о завершении операции. 27 августа Госкомитет национальной безопасности Киргизии провел аэровидеосъемку места, где находится палатка альпинистки, признаков жизни там обнаружить не удалось.

