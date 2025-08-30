Культура
04:56, 30 августа 2025Культура

Настя Каменских ответила на критику за исполнение песен на русском языке

Певица Настя Каменских ответила на критику за исполнение песен на русском языке
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Anatoly Lomohov / Globallookpress.com

Украинская певица Настя Каменских ответила на критику в свой адрес за исполнение песен на русском языке. Ее слова приводит «Страна.ua».

Артистка в августе выступила в Чикаго, Майами и Нью-Йорке. На концертах она исполняла свои композиции на русском языке, в частности «Это моя ночь» и «Красное вино».

«Неважно, какого цвета у тебя кожа. Неважно, на каком языке мы разговариваем. Есть один язык, который понимает весь мир. Знаете, что это? Это любовь», — сказала певица со сцены.

В марте сообщалось, что Каменских, осудившая проведение специальной военной операции (СВО), готова спеть для слушателей с российским гражданством за рубежом. Тогда стало известно, что официально Каменских поет только на украинском и испанском языках. Однако она может исполнить хиты на русском языке, если заказчику удастся договориться с менеджментом.

