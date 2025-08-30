Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
00:36, 30 августа 2025Путешествия

Немецкий альпинист ответил на вопрос о шансах спасти Наговицину

Альпинист Зигмунд рассказал, были ли шансы спасти Наговицину с пика Победы
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Немецкий альпинист Гюнтер Зигмунд, который восходил на пик Победы вместе с Натальей Наговициной, заявил, что нельзя наверняка ответить, были ли шансы спасти российскую альпинистку, застрявшую там, однако попытаться это сделать было необходимо. Его слова приводят «Известия».

«Когда мы уходили, Наталья была в порядке, мы оставили ей достаточно еды и газа. Она могла быть жива еще четыре-пять дней, но после — ситуация критическая», — делится Зигмунд. Однако он отметил, что и на седьмой день дрон зафиксировал, что альпинистка еще жива.

Материалы по теме:
«Спасти нереально». Операция по спасению российской альпинистки, застрявшей на пике Победы, официально прекращена
«Спасти нереально». Операция по спасению российской альпинистки, застрявшей на пике Победы, официально прекращена
25 августа 2025
Альпинист-спасатель проанализировал видео с дрона, облетевшего пик Победы. Как он оценил шансы Наговициной на выживание?
Альпинист-спасатель проанализировал видео с дрона, облетевшего пик Победы. Как он оценил шансы Наговициной на выживание?
28 августа 2025

Он рассказал, что, читая комментарии в социальных сетях сейчас, кажется, что шансов на ее спасение не было. Однако, по его мнению, это было «вопросом характера». «Вы не знаете наверняка [удастся ли помочь] и должны попытаться, несмотря ни на что», — резюмировал альпинист.

Ранее в МЧС Киргизии признали россиянку Наговицину, которая 12 августа сломала ногу, не смогла передвигаться и застряла на пике Победы на высоте около 7,2 тысячи метров, без вести пропавшей. 23 августа объявили о завершении операции по ее спасению.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей

    Немецкий альпинист ответил на вопрос о шансах спасти Наговицину

    Евродепутат указал на несостоятельность антироссийских санкций

    В России заявили о понимании США необходимости устранения первопричин конфликта на Украине

    Россиянам назвали запрещенные для вырубки деревья на участке

    Стало известно о работе Трампа над встречей Путина и Зеленского

    Росавиация разберется в ситуации с упавшими в обморок пассажирами рейса из Антальи

    В США высказались о необходимости присутствия Путина на переговорах по Украине

    Белый дом отверг рассуждения Макрона о встрече Путина и Зеленского

    Китайцев призывают искать русских жен. Их считают покладистыми и непритязательными. Что ждет россиянок в таком браке?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости