Немецкий альпинист ответил на вопрос о шансах спасти Наговицину

Альпинист Зигмунд рассказал, были ли шансы спасти Наговицину с пика Победы

Немецкий альпинист Гюнтер Зигмунд, который восходил на пик Победы вместе с Натальей Наговициной, заявил, что нельзя наверняка ответить, были ли шансы спасти российскую альпинистку, застрявшую там, однако попытаться это сделать было необходимо. Его слова приводят «Известия».

«Когда мы уходили, Наталья была в порядке, мы оставили ей достаточно еды и газа. Она могла быть жива еще четыре-пять дней, но после — ситуация критическая», — делится Зигмунд. Однако он отметил, что и на седьмой день дрон зафиксировал, что альпинистка еще жива.

Он рассказал, что, читая комментарии в социальных сетях сейчас, кажется, что шансов на ее спасение не было. Однако, по его мнению, это было «вопросом характера». «Вы не знаете наверняка [удастся ли помочь] и должны попытаться, несмотря ни на что», — резюмировал альпинист.

Ранее в МЧС Киргизии признали россиянку Наговицину, которая 12 августа сломала ногу, не смогла передвигаться и застряла на пике Победы на высоте около 7,2 тысячи метров, без вести пропавшей. 23 августа объявили о завершении операции по ее спасению.