Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:34, 30 августа 2025Силовые структуры

Опубликовано распоряжение о продлении главе Следственного комитета срока службы

Опубликовано распоряжение Путина о продлении Бастрыкину срока госслужбы
Алина Черненко

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Опубликовано распоряжение президента России Владимира Путина о продлении главе Следственного комитета (СК) РФ Александру Бастрыкину срока госслужбы. Документ размещен на портале правовых актов.

Уточняется, что срок федеральной государственной службы Бастрыкину продлили до 27 августа 2026 года. Как пишет ТАСС, уже продленный год назад срок госслужбы истекал в день рождения чиновника — 27 августа.

Ранее сообщалось, что в СМИ Бастрыкина называли возможным кандидатом на пост главы Верховного суда России. Однако 26 августа стало известно, что единственным претендентом на эту должность стал генпрокурор Игорь Краснов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Слухи о смерти Трампа заполонили интернет. С чем они связаны и что говорит Белый дом?

    Трамп оценил вероятность встречи Путина с Зеленским

    Трамп окончательно определился с отправкой войск на Украину

    Мужчина в полотенце разгромил клинику жены футболиста Смолова

    Опубликовано распоряжение о продлении главе Следственного комитета срока службы

    Девушка обнаружила смертельно опасную причину уродливых домашних селфи

    Украинского боксера заподозрили в обмане из-за танцев

    Украинские радикалы заявили о причастности к покушению на Парубия

    Названо число пропавших без вести в результате вторжения ВСУ в Курскую область

    Посетительница «Крокуса» рассказала о спасении от террористов благодаря мужу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости