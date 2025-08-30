Опубликовано распоряжение о продлении главе Следственного комитета срока службы

Опубликовано распоряжение Путина о продлении Бастрыкину срока госслужбы

Опубликовано распоряжение президента России Владимира Путина о продлении главе Следственного комитета (СК) РФ Александру Бастрыкину срока госслужбы. Документ размещен на портале правовых актов.

Уточняется, что срок федеральной государственной службы Бастрыкину продлили до 27 августа 2026 года. Как пишет ТАСС, уже продленный год назад срок госслужбы истекал в день рождения чиновника — 27 августа.

Ранее сообщалось, что в СМИ Бастрыкина называли возможным кандидатом на пост главы Верховного суда России. Однако 26 августа стало известно, что единственным претендентом на эту должность стал генпрокурор Игорь Краснов.