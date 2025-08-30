Путин заявил, что под предлогом мнимых угроз идет ремилитаризация Европы

Президент России Владимир Путин заявил, что сегодня под предлогом мнимых российской и китайской угроз возрождается японский милитаризм. Об этом он высказался в интервью агентству Cиньхуа, текст беседы опубликован на сайте Кремля.

Путин указал на ремилитаризацию Европы и подчеркнул, что в ряде западных стран пересматривают итоги Второй мировой войн. По его мнению, историческая правда фальсифицируется и замалчивается в угоду политической конъюнктуре.

«Под предлогом мнимых российской и китайской угроз возрождается японский милитаризм, а в Европе, включая Германию, не стесняясь никаких исторических параллелей, закладывают курс на ремилитаризацию континента», — сказал российский лидер.

Ранее в МИД КНР сообщили, что визит Путина в Пекин говорит о решимости России и Китая защищать итоги Второй мировой войны (ВМВ). До этого стало известно, что президент проведет четыре дня в Китае — с 31 августа по 3 сентября.