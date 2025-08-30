Сальдо: Киев пытается найти русский след в ликвидации Парубия

Киев пытается найти русский след в ликвидации бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия, в то время как инцидент является непосредственной внутриэлитной борьбой внутри самой страны. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает ТАСС.

«Уничтожение Парубия — всего-навсего результат разложения киевской политической системы, где элита давно разобщена и ведет борьбу за власть, влияние и деньги. Хотя уже сейчас очевидно, что киевский режим постарается если не найти "русский след", то выдумать его», — указал глава региона.

Ранее стало известно, что бывший комендант Евромайдана Андрей Парубий был уничтожен во Львове. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Согласно предварительным данным, убийца политика был одет в форму курьера, он выстрелил в Парубия, предположительно, восемь раз.