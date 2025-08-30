Симоньян обвинила лидеров Европы в использовании одной методички

Симоньян прокомментировала высказывание фон дер Ляйен о Путине

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале прокомментировала высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, назвавшей президента России Владимира Путина хищником.

«Одна методичка для всех», — кратко высказалась на этот счет журналистка, напомнив, что до фон дер Ляйен с аналогичным заявлением выступил и президент Франции Эммануэль Макрон.

Французский лидер 19 августа назвал Путина хищником у ворот Европы, которому нужно «продолжать есть для собственного выживания». Фон дер Ляйен с аналогичным заявлением выступила спустя десять дней, 29 августа.