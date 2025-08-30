Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Анна Калинская
Завтра
02:00 (Мск)
Ига Швёнтек
US Open (ж)
Гамбург
0:2
Завершен
Санкт-Паули
Германия — Бундеслига|2-й тур
Лечче
0:2
Завершен
Милан
Италия — Серия А|2-й тур
Ланс
3:1
Завершен
Брест
Франция — Лига 1|3-й тур
Валенсия
3:0
Завершен
Хетафе
Испания — Примера|3-й тур
20:59, 30 августа 2025Спорт

«Спартак» благодаря двум пенальти обыграл последнюю команду РПЛ

«Спартак» обыграл «Сочи» в РПЛ благодаря двум голам с пенальти
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Московский «Спартак» благодаря двум пенальти обыграл последнюю команду Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча седьмого тура РПЛ прошла в Москве и завершилась победой красно-белых со счетом 2:1. Первый гол спартаковцев на 16-й минуте с пенальти забил Эсекьель Барко. «Сочи» отыгрался на 42-й минуте, отличился Дмитрий Васильев. «Спартаку» удалось вырвать победу на 97-й минуте, когда со второго одиннадцатиметрового Барко оформил дубль.

Благодаря этой победе «Спартак» набрал 11 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ. В активе идущего на последней, 16-й строчке «Сочи» одно очко.

В другом матче седьмого тура РПЛ «Зенит» на своем поле со счетом 2:0 обыграл «Пари Нижний Новгород». В составе сине-бело-голубых голами отметились Дуглас Сантос и Матео Кассьерра.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп окончательно определился с отправкой войск на Украину

    Прилучный высказался о желании купить квартиру в одном приморском городе

    В России запретили дискриминацию цыган в объявлениях о сдаче жилья

    ВСУ ударили по коммерческому объекту в российском городе

    Убийство Парубия назвали сигналом для украинских политиков

    В Москве прошел первый парад корги

    В России прокомментировали обвинения Белого дома в адрес ЕС

    Каллас высказалась о судьбе замороженных активов России

    В восьми регионах Украины объявлена воздушная тревога

    В США рассказали о разозлившем премьера Индии намеке Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости