«Спартак» благодаря двум пенальти обыграл последнюю команду РПЛ

«Спартак» обыграл «Сочи» в РПЛ благодаря двум голам с пенальти

Московский «Спартак» благодаря двум пенальти обыграл последнюю команду Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча седьмого тура РПЛ прошла в Москве и завершилась победой красно-белых со счетом 2:1. Первый гол спартаковцев на 16-й минуте с пенальти забил Эсекьель Барко. «Сочи» отыгрался на 42-й минуте, отличился Дмитрий Васильев. «Спартаку» удалось вырвать победу на 97-й минуте, когда со второго одиннадцатиметрового Барко оформил дубль.

Благодаря этой победе «Спартак» набрал 11 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ. В активе идущего на последней, 16-й строчке «Сочи» одно очко.

В другом матче седьмого тура РПЛ «Зенит» на своем поле со счетом 2:0 обыграл «Пари Нижний Новгород». В составе сине-бело-голубых голами отметились Дуглас Сантос и Матео Кассьерра.