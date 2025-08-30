Мирошник назвал убийство Парубия сигналом для возможных конкурентов Зеленского

Убийство экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия — сигнал всем возможным конкурентам Владимира Зеленского на будущих президентских выборах. Такое мнение в разговоре с РИА Новости выразил посол Министерства иностранных дел (МИД) России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, убийство Парубия — результат внутриполитических разборок, символический акт, демонстрирующий готовность режима на любые методы ради зачистки политической площадки в преддверии гипотетических выборов, «которые когда-то должны будут состояться». Как считает Мирошник, случившееся является сигналом для других политических игроков на Украине, которые задумываются об участии в политических и электоральных процессах.

«Сигнал, опять же, демонстрирующий готовность Зеленского на любые разборки и на использование террористического, в том числе, инструментария без ограничений», — указал дипломат.

О смерти Андрея Парубия стало известно 30 августа. Убийство произошло во Львове. Согласно предварительным данным, преступник был одет в форму курьера, всего он произвел восемь выстрелов.