Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:14, 30 августа 2025Бывший СССР

Украинские радикалы заявили о причастности к покушению на Парубия

Группировка White Phoenix заявила о причастности к покушению на Парубия
Алина Черненко

Фото: Roman Baluk / Reuters

Украинское крыло американской ультраправой группировки The Base White Phoenix («Белый феникс») заявило о причастности к покушению на экс-председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Об этом говорится в сообщении филиала группировки в Telegram.

«Мы, организация "Белый Феникс", (...) заявляем о своей поддержке в ликвидации предателя и осквернителя украинской нации и белой расы — Андрея Парубия», — указано в источнике.

Украинские радикалы обвинили Парубия в «подрыве основ расовой чистоты», «осквернении памяти героев» и «сеянии смуты в рядах настоящих украинцев». «Судьба Андрея Парубия — это предупреждение всем вам», — заявили они.

Ранее эта же группировка взяла на себя ответственность за убийство полковника Службы безопасности Украины Ивана Воронича в Киеве. Источники в сфере борьбы с терроризмом заявили западным журналистам, что сообщения радикалов выглядят правдоподобными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы основные версии ликвидации Парубия

    Украинского боксера заподозрили в обмане из-за танцев

    Украинские радикалы заявили о причастности к покушению на Парубия

    Названо число пропавших без вести в результате вторжения ВСУ в Курскую область

    Посетительница «Крокуса» рассказала о спасении от террористов благодаря мужу

    Белый дом заподозрил Европу в тайном срыве мира на Украине

    Названа самая вредная закуска к пиву

    Жительница Таиланда побывала в России и назвала пять удививших ее вещей

    Экс-солистка «Миража» призналась в симпатии к изменившему жене рэперу

    В ЕС рассказали о серьезном дефиците в финансировании Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости