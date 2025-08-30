Украинские радикалы заявили о причастности к покушению на Парубия

Группировка White Phoenix заявила о причастности к покушению на Парубия

Украинское крыло американской ультраправой группировки The Base White Phoenix («Белый феникс») заявило о причастности к покушению на экс-председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Об этом говорится в сообщении филиала группировки в Telegram.

«Мы, организация "Белый Феникс", (...) заявляем о своей поддержке в ликвидации предателя и осквернителя украинской нации и белой расы — Андрея Парубия», — указано в источнике.

Украинские радикалы обвинили Парубия в «подрыве основ расовой чистоты», «осквернении памяти героев» и «сеянии смуты в рядах настоящих украинцев». «Судьба Андрея Парубия — это предупреждение всем вам», — заявили они.

Ранее эта же группировка взяла на себя ответственность за убийство полковника Службы безопасности Украины Ивана Воронича в Киеве. Источники в сфере борьбы с терроризмом заявили западным журналистам, что сообщения радикалов выглядят правдоподобными.