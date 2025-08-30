Спорт
Анна Калинская
Завтра
02:00 (Мск)
Ига Швёнтек
US Open (ж)
Гамбург
0:2
Завершен
Санкт-Паули
Германия — Бундеслига|2-й тур
Лечче
0:2
Завершен
Милан
Италия — Серия А|2-й тур
Ланс
3:1
Завершен
Брест
Франция — Лига 1|3-й тур
Валенсия
3:0
Завершен
Хетафе
Испания — Примера|3-й тур
00:53, 30 августа 2025Спорт

Устроившим стрельбу в торговом центре в Дагестане оказался чемпион мира по боевому самбо

Mash: Стрельбу в махачкалинском ТЦ устроил чемпион мира по боевому самбо Алхасов
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Стрелявшим в торговом центре «Этажи» в Махачкале оказался чемпион мира по боевому самбо Велимурад Алхасов. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

Уточняется, что за эти действия спортсмен рискует стать фигурантом уголовного дела — в отношении него могут возбудить дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

За свою карьеру у Алхасова было десять боев на профессиональном уровне. В восьми из них он одержал победу, в одном — проиграл, а еще один бой не состоялся.

Конфликт начался из-за того, что прохожий бросил «излишне заинтересованный» взгляд на жену стрелка. Сперва между ними произошла словесная перепалка, а затем супруг произвел несколько выстрелов из травматического пистолета.

    Все новости