Устроившим стрельбу в торговом центре в Дагестане оказался чемпион мира по боевому самбо

Mash: Стрельбу в махачкалинском ТЦ устроил чемпион мира по боевому самбо Алхасов

Стрелявшим в торговом центре «Этажи» в Махачкале оказался чемпион мира по боевому самбо Велимурад Алхасов. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

Уточняется, что за эти действия спортсмен рискует стать фигурантом уголовного дела — в отношении него могут возбудить дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

За свою карьеру у Алхасова было десять боев на профессиональном уровне. В восьми из них он одержал победу, в одном — проиграл, а еще один бой не состоялся.

Конфликт начался из-за того, что прохожий бросил «излишне заинтересованный» взгляд на жену стрелка. Сперва между ними произошла словесная перепалка, а затем супруг произвел несколько выстрелов из травматического пистолета.