В Минобороны рассказали о создании зоны безопасности на границе с Украиной

Олег Давыдов
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Вооруженные силы России (ВС РФ) продолжают создание зоны безопасности на российско-украинской границе. Об этом, как сообщается в Telegram-канале Минобороны страны, рассказал командующий Объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО) генерал армии Валерий Герасимов.

«Успешно выполняются задачи по созданию вдоль нашей границы зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях. Идет продвижение войск в Днепропетровской области, где взято под контроль семь населенных пунктов», — заявил он.

Герасимов констатировал, что Объединенная группировка войск продолжает наступление по всей линии фронта. С марта 2025 года Российская армия освободила более 3500 квадратных километров и 149 населенных пунктов.

Герасимов также заявил, что ВС РФ освободили 79 процентов территории Донецкой Народной Республики. Кроме того, освобождены 99,7 процента территории Луганской Народной Республики.

