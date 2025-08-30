В России заявили о понимании США необходимости устранения первопричин конфликта на Украине

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что партнеры РФ, особенно в Соединенных Штатах, все яснее осознают необходимость устранения основных причин конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«В первую очередь в Соединенных Штатах, все отчетливее понимают необходимость устранения первопричин конфликта, без чего его невозможно урегулировать», — сказал Полянский.

Ранее в США одобрили продажу Украине оружия почти на миллиард долларов. До этого президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон больше не будут участвовать в финансировании Украины.