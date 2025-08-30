Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:22, 30 августа 2025Мир

В России заявили о понимании США необходимости устранения первопричин конфликта на Украине

Полянский: США видят важность устранения первопричин конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что партнеры РФ, особенно в Соединенных Штатах, все яснее осознают необходимость устранения основных причин конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«В первую очередь в Соединенных Штатах, все отчетливее понимают необходимость устранения первопричин конфликта, без чего его невозможно урегулировать», — сказал Полянский.

Ранее в США одобрили продажу Украине оружия почти на миллиард долларов. До этого президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон больше не будут участвовать в финансировании Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей

    Немецкий альпинист ответил на вопрос о шансах спасти Наговицину

    Евродепутат указал на несостоятельность антироссийских санкций

    В России заявили о понимании США необходимости устранения первопричин конфликта на Украине

    Россиянам назвали запрещенные для вырубки деревья на участке

    Стало известно о работе Трампа над встречей Путина и Зеленского

    Росавиация разберется в ситуации с упавшими в обморок пассажирами рейса из Антальи

    В США высказались о необходимости присутствия Путина на переговорах по Украине

    Белый дом отверг рассуждения Макрона о встрече Путина и Зеленского

    Китайцев призывают искать русских жен. Их считают покладистыми и непритязательными. Что ждет россиянок в таком браке?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости