В российском регионе арестовали организатора зиплайна после инцидента с туристами

Организатора зиплайна, в результате катания на котором сорвались и не выжили туристы, арестовали. Об этом сообщает Следственное управление (СУ) СК России по Самарской области в Telegram.

«По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого — организатора зиплайна в Кинельском районе избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — заявили в ведомстве.

Трагедия произошла в Кинельском районе российского региона рядом со смотровой площадкой между поселками Преображенка и Кривая Лука. По словам очевидцев, трое туристов из Ульяновска — две девушки и парень — катались сначала по одному, а потом по двое.