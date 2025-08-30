Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:58, 30 августа 2025Силовые структуры

В российском регионе арестовали организатора зиплайна после инцидента с туристами

В Самарской области арестовали организатора зиплайна после трагедии с туристами
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал «СУ СК России по Самарской области»

Организатора зиплайна, в результате катания на котором сорвались и не выжили туристы, арестовали. Об этом сообщает Следственное управление (СУ) СК России по Самарской области в Telegram.

«По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого — организатора зиплайна в Кинельском районе избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — заявили в ведомстве.

Трагедия произошла в Кинельском районе российского региона рядом со смотровой площадкой между поселками Преображенка и Кривая Лука. По словам очевидцев, трое туристов из Ульяновска — две девушки и парень — катались сначала по одному, а потом по двое.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС РФ нанесли массированный удар по инфраструктуре Украины

    Осужденный экс-губернатор российского региона попросился на СВО

    Итальянских пловчих задержали в Сингапуре за кражу

    В российском регионе перевернулось судно с людьми

    На трассе М3 «Украина» появится новый платный участок

    Глава МИД Венгрии раскрыл планы ЕС в отношении России

    Экономист назвал срок возвращения более доступной ипотеки

    Предсказано будущее рубля в сентябре

    Цекало высказался о суде из-за алиментов с сестрой Веры Брежневой

    Артемий Лебедев назвал способ отличить настоящую Лабубу от поддельной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости