08:34, 30 августа 2025

В США одобрили поставку Украине запчастей для Patriot

Госдеп одобрил поставку Украине запчастей Patriot на 179,1 миллиона долларов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Госдеп США одобрил возможную поставку Украине запчастей для системы Patriot на почти 180 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

В Пентагоне уточнили, что поставку Украине запчастей для Patriot одобрили на сумму в 179,1 миллиона долларов. Кроме того, Киеву поставят услуги спутниковой связи на 150 миллионов долларов. Контракт предполагает расширения для терминалов компании Starlink, которыми обладает Киев.

Ранее в США одобрили продажу Украине оружия почти на миллиард долларов. До этого президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон больше не будут участвовать в финансировании Украины.

