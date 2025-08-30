Бывший СССР
Военкоры рассказали о продвижении ВС России на краснолиманском направлении

RusVesna: ВС России наступают широким фронтом к Красному Лиману
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Вооруженные силы (ВС) РФ продвинулись в направлении Шандриголово на глубину около 3,5 километра, а также в направлении Дерилово на глубину до 5 километров. О продвижении российских войск на краснолиманском направлении сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

«Также идут бои в районе населенных пунктов Колодези и Заречное», — отмечается в публикации.

Помимо этого, военкоры приводят сообщения украинских военных аналитиков, которые утверждают, что российское командование «ставит целью подойти широким фронтом к городу Красный Лиман».

Ранее военный корреспондент Семен Пегов рассказал, что подразделения Вооруженных сил Российской Федерации активизировали наступление на ключевых участках фронта.

