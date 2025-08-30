Россия
21:33, 30 августа 2025Россия

ВСУ ударили по коммерческому объекту в российском городе

Губернатор Гладков: Дрон ВСУ атаковал коммерческий объект в Белгороде
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали коммерческий объект в Белгороде с помощью беспилотника. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что, согласно предварительным данным, никто не пострадал, однако в результате детонации дрона был поврежден фасад здания.

«Оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется», — добавил губернатор.

Ранее Гладков сообщил о взрыве беспилотника в белгородском селе Смородино. По его словам, в результате мужчина и трехлетний мальчик получили ранения, их доставили в местную районную больницу.

