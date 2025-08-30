Захарова допустила, что вину в убийстве Парубия повесят на аквалангистов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова допустила, что вину в ликвидации бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия повесят на аквалангистов, причастных к подрыву газопроводов «Северные потоки». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Не исключаю, что и это сейчас повесят на группу украинских аквалангистов, подозреваемых в теракте на "Северном потоке", один из которых через тюремную канализацию добрался из Италии в порт Одессы», — предположила дипломат.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо указал, что Киев пытается найти русский след в ликвидации бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия, в то время как инцидент является непосредственной внутриэлитной борьбой внутри самой страны.