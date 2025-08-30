Бывший СССР
Зеленский заявил о поисках стрелявшего в бывшего спикера Верховной Рады человека

Зеленский заявил о поисках стрелявшего в Парубия во Львове человека
Алина Черненко

Фото: Domenico Cippitelli / NurPhoto / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о поисках человека, стрелявшего в бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия и лишившего его жизни. Соответствующая публикация размещена в его Telegram-канале.

Зеленский добавил, что о произошедшем ему сообщили Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и генеральный прокурор Руслан Кравченко. Он также выразил соболезнования родным и близким политика.

Информация о кончине Парубия появилась в субботу, 30 августа. Известно, что стрельба произошла в Сиховском районе Львова.

