14:01, 30 августа 2025

Женщина стала видеть драконов вместо людей из-за редкого заболевания

Жительница Нидерландов стала видеть драконов вместо людей из-за поражения мозга
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Shyntartanya / Shutterstock / Fotodom

Жительница Нидерландов с детства видела вместо человеческих лиц драконьи морды из-за редкого заболевания. Как пишет Live Science, ей удалось избавиться от этих галлюцинаций с помощью таблеток.

По словам 52-летней женщины, когда она встречала людей, сначала их лица казались ей нормальными. Однако затем они всегда начинали в ее глазах преображаться в черные морды мифических рептилий с заостренными ушами, огромными глазами ярко-желтого, зеленого, синего или красного цветов. Пациентка рассказала, что эти галлюцинации преследуют ее с детства и мешают нормально общаться с людьми.

В поисках диагноза врачи обследовали мозг женщины. На МРТ они обнаружили несколько поражений рядом с лентикулярным ядром. Повреждение этой части мозга вызывает проблемы с вниманием, памятью и может привести к шизофрении. Кроме того, врачи заметили необычную активность в тех частях мозга пациентки, которые обрабатывают цвета и лица.

Женщине диагностировали прозопометаморфопсию — неврологическое расстройство, характеризующееся измененным восприятием лиц. Ей прописали медикаменты. Как рассказывает женщина, спустя три года после начала лечения галлюцинации почти исчезли.

