New York Times: Штат Аляска оказался на грани газового кризиса

Американский штат Аляска находится на грани кризиса в сфере энергетики. Его крупнейший город Анкоридж в ближайшие годы может лишиться электроэнергии в связи с тем, что запасы газа в заливе Кука истощаются, пишет газета New York Times.

Как отметили журналисты, раньше на Аляске было достаточно много газа. Его хватало не только для того, чтобы подогревать дома и создавать электричество, но и для отправки танкеров с топливом за рубеж. Впрочем, сейчас ситуация серьезно осложнилась: большая часть буровых компаний ушла, а газ в заливе Кука сокращается.

Аналитики и официальные лица опасаются, что скоро Анкориджу может не хватить ресурсов для освещения города. В целом, по данным издания, Аляска оказалась на грани газового кризиса, хотя ее экономика в основном построена на нефти и газе. Проблема истощения запасов вскрылась не вчера: она стоит особо остро уже более 15 лет, но единого плана решения проблемы так и не удалось выработать, пояснили специалисты.

Местные коммунальные службы уже прогнозируют, что с наибольшей вероятностью им придется закупать газ за рубежом, ориентировочно, с 2028 года, а это непременно приведет к скачку цен на электроэнергию и отопление на 10 — 40 процентов.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал возобновить добычу нефти и газа на Аляске ради поставок в Азию. Выяснилось, что нефть и газ хотят снова добывать с целью расширения поставок в Азию. Как рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев, экономическое сотрудничество Москвы и Вашингтона возможно, однако пока в этой связи никакой конкретики не было.